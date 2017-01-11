FETÖ’nün sözde Elazığ imamı adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde örgütün Elazığ imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet D. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY’nin Elazığ imamı olduğu ileri sürülen ve uzun süredir aranan Mehmet D., Kayseri’nin Talas ilçesinde 28 gün önce bir evde yakalanmıştı. Kayseri’deki işlemlerinin ardından Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen Mehmet D.’nin ifadesi tamamlandı.

Mehmet D., Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince bugün adliyeye sevk edildi.

Mehmet D.’nin, örgütün Elazığ’daki tüm yapısını kontrol ettiği iddia ediliyor.