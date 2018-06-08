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08 Haziran 2018 10:52

FHGC Erdem;"Medya sektöründe çalışmak özveri ve sabır ister"

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem;"Medya sektöründe çalışmak öz veri ve sabır ister.

FHGC Erdem;

08 Haziran 2018 10:52

Bu sabrı geliştirerek yerel basının gelişmesine katkı sağlamaktasınız bundan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum"dedi.


FHGC tarafından Dedeman otelde cemiyet üyeleri ve kentte görev yapan gazeteciler için özel bir iftar programı düzenlendi. FHGC Başkanı Semih Erdem, programda meslektaşlarıyla böylesi bir ayda bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.


Medya sektöründe çalışmanın öz veri ve sabır istediğini belirten Erdem;" Bu sabrı geliştirerek yerel basının gelişmesine katkı sağlamaktasınız bundan dolayı hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cemiyetin başında olduğumda yönetim kurulundaki arkadaşlarla cemiyeti daha etkin bir konuma getirmek için var gücümüzle çalışacağımızı söylemiştik. Nitekim bu doğrultuda ilerliyoruz. Önceliğimizin üyeler arasında daha iyi ilişkiler kurmak olduğunu ifade etmiş, her daim birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimizi aktarmıştık. Bu anlamda bu akşamki iftar yemeğini geleneksel hale getirmek istiyoruz. Etkin bir cemiyet olmak için bir ve beraber ortak akılla üretiyor olmanın önemini biliyoruz"ifadelerini kullandı.


Bundan sonra adından daha fazla söz ettirecek bir cemiyet olacaklarını ifade eden Erdem, tüm üyelerden gelen talep ve isteklere açık olduklarını da kaydetti.




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