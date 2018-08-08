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08 Ağustos 2018 13:19

FHGC’den Sabuncu ve Arslan’a ziyaret

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arsla’ı ziyaret etti.

FHGC’den Sabuncu ve Arslan’a ziyaret

08 Ağustos 2018 13:19


FHGC Başkanı Semih Erdem, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Menengiç, Songül Dursun, Çeşminaz Öztürker, Halil Varlı ve Hüseyin Gazi Orhan’la birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. Yönetim ziyaretler kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’la bir araya geldi.


Ziyaretlerde Başkan Erdem, cemiyet olarak kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği, diyalog içerisinde olmayı önemsediklerini aktardı.


Sabuncu ve Arslan ise ziyaretlerde, her zaman medya ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.




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