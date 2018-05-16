Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ merkez ve ilçelerinde de dünden itibaren ABD ve İsrail’e karşı tepki gösterilmeye devam ediyor. Bugünde Elazığ’ın Kovancılar ilçesi merkez camisinde İsrail’in saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazını kıldırılmadan önce İlçe Müftüsü Ahmet Bulut, Filistin ve Kudüs’teki o acıyı paylaşmak üzere bir araya geldiklerini ve gıyabi olarak cenaze namazı kılacaklarını söyledi.

Ardından Bulut, gıyabı cenaze namazını kıldırdı. Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle cami cemaati dağıldı.