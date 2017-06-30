Fırat tıp 29. dönem mezunlarını verdi

dönem mezunlarını verdi.

FÜ Tıp Fakültesi 29. dönem mezunu 123 öğrenci Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle hekimlik yemini etti ve mezuniyet belgelerini aldı. FÜ Tıp Fakültesi 29. dönem mezunlarından Ümmügülsüm Şerbet ise dönem birincisi oldu. Hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Mezunlarımızı mesleki yaşamında vatanın her bir köşesinde din, dil, ırk, mezhep yapmadan hareket edeceğinden şüphem yoktur. Bilgili ve karakter sahibi hekimler olarak bu ulvi görevi en zor şartlar altında yenine getireceklerine inanıyorum. Hekimlik sürekli kendini yineleyen ve en hızlı gelişim gösteren mesleklerden birisidir. Hekimlik insan için sürekli gözlem yapılması beceri geliştirilmesi en son teknolojik yenilikleri takip edebilmeyi gerektiren bir yaşam ilimidir” dedi.

FÜ Tıp Fakültesi 29. dönem mezunlarını uğurladıklarını aktaran FÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez, “Bu yılki törenimizde sevincimizin yanı sıra derin bir üzüntüyü de içimizde taşıyoruz. 24 Mayıs 2017’de mesai saatleri içerisinde makamında menfur bir saldırı sonucu başhekimimiz Prof. Dr. Muhammet Said Belirgen’in acısı ile birlikte eğitimini başarı ile tamamlayan 123 mezunumuzu sevinci ve gururu içimizde karmaşık duygular yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ahmet Kazez hekimlik andını mezun öğrencilere okuttu. FÜ Tıp Fakültesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, mezun olan öğrencilere FÜ yöneticileri ve öğretim üyeleri tarafından diplomalarının verilmesi ve ardından gerçekleştirilen kep atma töreni ile sona erdi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, FÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez, öğretim üyeleri, yöneticiler ve mezun olan öğrencilerle birlikte aileleri katıldı.