FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ'da yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında Elazığ'da yapıldı.

FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ Valiliği toplantı salonunda Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Sonel'in yanı sıra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bingöl Valisi Ali Mantı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi,Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'den ilgililerin yer aldı.

Bugün Elazığ'da FKA'nın yönetim kurulu toplantısı için hep bir arada olduklarını belirten Vali Tuncay Sonel;"Fırat Kalkınma Ajansı'nın kurulduğu günden bugüne kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdi. Dönem başkanlığı da Malatya'dan Tunceli'ye geçmiştir. Yapılan çalışmaları arkadaşlarımız detaylı bir şekilde anlatacak .Ev sahipliği için Elazığ Valimiz Çetin Oktay Kaldırım ve Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'a teşekkür ediyorum. Toplantının 4 ilimizle birlikte ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum"dedi.

Toplantıda, daha sonra katılımcılara yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgiler verildi.