FÜ Hastanesi 9 ayda 760 bin hastaya sağlık hizmeti verdi

Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin açılmasından sonra FÜ Hastanesinin hasta sayısının yüzde 50 arttığını söyledi.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, beraberinde FÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten'le yeni yapılan bazı birimleri gezdi. Ardından Rektör Demirdağ yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

FÜ Hastanesinin yaklaşık bin yatak kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Rektör Kutbeddin Demirdağ, “Sadece ilimize değil bölgemize üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan bir sağlık kuruluşu. Sadece buradan değil hatta bölgemizin dışında da ihtiyaç duyulduğunda hizmet vermekteyiz. Hem dahili branşlarda hem cerrahi branşlarda hem de temel bilimler branşlarında bütün alanlarda nitelikli insan kaynağıyla hizmet vermekteyiz. Tabi ki nitelikli insan kaynağımızın sayısı yardımcı sağlık personel sayısı sıkıntıları bütün üniversite hastanelerinde olduğu gibi bizde de dönem dönem yaşanıyor. Şunu vurgulamak isterim.6-7 yıl öncekinden çok daha az sayıda sağlık çalışanlarıyla bu hizmeti vermekteyiz. Yani doktor sayılarımız araştırma görevlisi sayımız hemşire sayımız diğer yardımcı sağlık personelimiz ya aynıdır ya da bir kısmında azalma vardır. Nakil almıştır, tayini çıkmıştır veya gelmemiştir. Buna rağmen 2014'de 550 bin hastaya poliklinik hizmeti verirken, 2017 sonunda 800 bine yaklaşmıştır. Şuan Eylül ayı itibarıyla 760 bin hastaya sağlık hizmeti vermişiz. Bu 3 ayı ilave ettiğimizde 900 bin rakamını geçiyor. Ortalama her ay 50 ile 60 bin civarında poliklinikte hastaya bakılıyor. Günlük hasta sayısı genelde 3 ile 5 bin arası değişiyor"dedi.

Şehir Hastanesinin açılmasıyla Fırat Üniversitesi Hastanesine gelen hasta sayılarında yüzde 50 gibi bir artış olduğuna dikkat çeken Rektör Demirdağ, “2014 yılında 49 bin üzeri hasta yatarak tedavi görmüş. 2016'da 53 bine çıkmış. Ama 2018 Eylül ayı sonu itibarıyla 47 binini üzerinde hasta yatarak tedavi görmüş. Ameliyat edilen hasta sayısı 2014'te 29 bin 727, 2018 yılının Eylül ayı itibarıyla bu sayı 49 binin üzerine çıkmış. 3 ay daha ilave edersek bu muhtemelen 50 bin rakamını geçecektir. Çocuk yoğun bakımı yoktu. Yoğun bakım hekimimizi ilk defa üniversiteye aracı olarak getirttik. 17 tane 3. basamak çocuk yoğun bakım ünitesini devreye soktuk. Yeni doğanlar ile ciddi sıkıntılar vardı. 12 yataklı bir yoğun bakım yeni doğan ünitesi vardı. Günün şartlarına göre revize edilmesi gerekiyordu. Orasını tamamen sıfırlayarak 52 yatak yeni doğan ünitesini hizmete sunduk. Akabinde erişkin ve anestezi yoğun bakım vardı. Onu tekrardan revize ettik. Dahili yoğun bakımla birlikte 46 yatak hizmete sunduk” diye bilgi verdi.