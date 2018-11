FÜ ile TJK arasında iş birliği protokolü

FÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerinin at hastalıkları konusunda TJK'ya bilimsel destek vermeleri ve Veteriner Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkı sağlanması amacıyla işbirliği protokolü hazırlandı. FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile Elazığ Yurtbaşı Hipodrom Müdürü Erdoğan Temiz arasında hazırlanan protokol imzalandı. Protokol kapsamında öğrenci ve öğretim üyeleri TJK'nın Elazığ'da bulunan at hastanesinde klinik uygulama yapmaları, öğretim üyelerinin ise TJK'da görülen vakaların tedavileri ve at hastalıkları konularında TJK'ya bilimsel destek vermelerini içerdiği belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Demirdağ,"Protokolün amacının Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine at hekimliğini özendirmenin yanında öğretim üyelerinin ve öğrencilerin TJK'ya ait at hastanesinde klinik uygulamalar yapmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Hipodrom Müdürü Temiz ise, protokol kapsamında TJK At Hastanesini, öğrenci ve öğretim üyelerine eğitim ve öğretim hastanesi olarak kullandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Protokol imza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı ile Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz'da katıldı.