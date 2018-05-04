FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 43. mezuniyet töreni

mezuniyet töreni yapıldı.

FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Fırat Kültür Parkta yapıldı. Törene FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadettin Tonbul, üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Fakülte olarak 43. dönem mezunlarını vermenin sevincini yaşadıklarını belirten Dekan Prof. Dr. Sadettin Tonbul, bugün 500 öğrenciyi fakültelerinden mezun ettiklerini kaydetti.

Mezuniyet törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise,"Hayata atılacağınız bugünden itibaren rekabet içinde olacaksınız. Bu ortamda işinizi en iyi şekilde yapacağınıza olan inancım tamdır. Üniversitemizin akademik personelleri tarafından çok iyi yetiştirildiniz. Bundan sonraki hayatlarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere başarı belgesi verilirken, dereceye girenlerde ödüllendirildi. Tören kep atılmasıyla sona erdi.