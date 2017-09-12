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12 Eylül 2017 15:18

FÜ Kreş ve Gündüz Bakımevi bitme aşamasına geldi

Fırat Üniversitesi (FÜ) kampüsü içerisinde yapılan kreş ve gündüz bakımevi inşaat çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

FÜ Kreş ve Gündüz Bakımevi bitme aşamasına geldi

12 Eylül 2017 15:18


FÜ bünyesinde akademik ve idari personelin çocuklarına hizmet vermesi planlanan kreş ve gündüz bakım evinde çalışmalar son aşamasına geldi. Rektörlük kampüsünde bulunan kreş ve gündüz bakım evinin tamamlanmasının ardından 80 öğrenciye hizmet vereceği ve 4 yaşına kadar olan çocukların bakım ve eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığı aktarıldı.900 metrekare alan üzerine inşa edilen ve bitme aşamasına gelen kreş ve gündüz bakım evinde 4 adet sınıf, uyku odası, mutfak, yemekhane, oyun odası, çok amaçlı salon, öğretmenler için 3 ofis olmak üzere çeşitli bölümler bulunduğu kaydedildi.


Kreşin Fırat Üniversitesi çalışanlarına hizmet vereceğini belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, üniversite çalışanlarına daha kaliteli hizmet vermek ve çocuklarına iyi eğitim vermek amacıyla bu kreşi kazandıracaklarını söyledi.


Üniversitenin önemli bir eksikliğinin kreşle giderilecek olduğunu dile getiren Rektör Prof.Dr.Demirdağ"Kreşimizde, çocukların yaşlarına uygun sınıflar ve sosyal alanlar yer almaktadır. Bunların yanında eğitimcilerin nezaretinde çocukların oyun oynayabildikleri alanlar ve dinlenme odaları mevcuttur" diye bilgi verdi.




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