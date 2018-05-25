FÜ Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni

FÜ Mühendislik Fakültesi’nin 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Üniversitenin en köklü fakültelerinden birinin Mühendislik Fakültesi olduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Ahmet Özer, öğrencilere ileri ki yaşamlarında başarılar diledi.

Mühendislik Fakültesinin üniversitenin kuruluşunda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, “Elazığ’da yükseköğrenimin ilk başladığı fakültedir. FÜ Mühendislik Fakültesi bilimsel çalışmaları ve yetiştirdiği insan kaynaklarıyla üniversiteler içerisinde ilk 5 içerisinde yer alıyor. Böyle başarılı bir fakülteden mezun olan öğrencileri yürekten kutluyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren mezun öğrencilere Rektör Demirdağ ve davetliler tarafından mezuniyet belgeleri ve ödülleri verildi.