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FÜ öğrencileri, çöpleri topladı

Fırat Üniversitesi (FÜ) kampüsünde öğrenciler çöpleri topladı.


FÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon bölümü öğrencileri “Kampüs Rekreasyon Uygulamaları” dersi kapsamında “Sağlıklı Yaşam Temiz Kampüs” etkinliği ile çevre temizliği konusunda sosyal farkındalık çalışması yaptı. Sağlıklı yaşam temiz çevreyle başlar ilkesinden hareketle yapılan etkinlikte, Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Kırtepe'nin sorumluluğunda Rekreasyon bölümü öğrencileri kampüste çöp toplayıp, temizlik yaptı.


Etkinlik kapsamında rektörlük kampüsünde yere atılan çeşitli atıkları toplayan öğrencilere çevreden duyarlı diğer öğrencilerde destek oldu.

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