FÜ Veteriner Fakültesi 44. dönem mezunlarını verdi

dönemde 123 mezun verdi.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının sonuna gelinmesiyle FÜ Veteriner Fakültesi, 44. dönemde 123 mezun verdi. Mezuniyet Töreni, FÜ Kültür Park’ta yapıldı. Törene, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Aydın Ketani, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Veterinerliğin üniversitenin en eski fakültelerinden olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Şuanda ülkemizin 4 bin yanına damgasını vurmuş bulunuyor. Hem yeni fakültelerin kurulmasında hem de veterinerlikle ilgili tüm alanlarda bir fil yer alıyorlar. Eğitim- öğretim ömür boyu süren bir süreçtir. Hekim arkadaşlarımız içinde aynı şey geçerlidir. Özellikle sağlık alanında hizmet eden insanlar için bu çok daha önemlidir. Bizim mutlaka bilgilerimizi her zaman güncellememiz gerekiyor. Çünkü toplum sağlığı bu iki ana fakülteden yetişen insan sağlığından geçiyor. Mezun olduktan sonra dönem dönem bilgilerimizi mutlaka tekrarlamamız gerekiyor. Sıkıştığımız durumda hocalarımızın bilgilerinden faydalanmamız gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından veteriner hekimliği andı edilerek, katılımcılar tarafından öğrencilere başarı belgeleri ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Daha sonra tören kep atma ile sona erdi.