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14 Mayıs 2018 17:13

FÜ’de 450 öğretmen adayının mezuniyet heyecanı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi’nde 450 öğretmen adayı mezuniyet heyecanı yaşadı.

FÜ’de 450 öğretmen adayının mezuniyet heyecanı

14 Mayıs 2018 17:13


FÜ Eğitim Faklütesinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, fakülte önünde yapıldı. Törene, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Asiltürk, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Eğitim Fakültesinin kuruluşunun 21. Yılında 17. Mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dekan Prof. Dr. Erol Asiltürk, bugün 450 öğretmen adayının mezun olduğunu kaydetti.


Öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise,"Öğrencilerimiz aldıkları kaliteli eğitim ile inşallah bundan sonraki hayatlarında büyük başarılara imza atacaklardır”dedi.


Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından öğrencilere başarı belgeleri ve dereceye girenlere ödülleri verildi.


Daha sonra tören kep atma ile sona erdi.




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