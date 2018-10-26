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FÜ'de eğitim ve projelere destek protokolü

Fırat Üniversitesi (FÜ) ile bir enerji firması arasında eğitime ve projelere destek protokolü imzalandı.


FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ı, ELSE Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem ve beraberindekiler ziyaret etti. Ziyarette Mustafa Herdem, Formula Student yarışları için hazırlanan 'Elektrikli Araç Projesi' başta olmak üzere, üniversitenin tanıtımına ve öğrencilerin eğitimine yönelik projelere katkılarını sürdüreceklerini dile getirdi. FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da, verilen destekten dolayı teşekkür etti.


Daha sonra Rektör Demirdağ ile Herdem arasında destek protokolü imzalandı.

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