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FÜ'de ‘En İyi Tez Ödül' töreni

Fırat Üniversitesinde (FÜ), “En İyi Tez Ödül” töreni düzenlendi.


FÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 2016-2017 eğitim öğretim dönemine ait “En İyi Tez Ödül” töreni düzenlendi. Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonunda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, Yüksek Öğretim Kurulu'ndan Kutay Erdem, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Soner Özgen, enstitü öğrencileri ile öğretim üyeleri katıldı.


Akademiye yetiştirilen bütün elemanların çok değerli olduklarını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, 2023 hedefleri doğrultusunda kaliteli eleman sayısını artırmak için FÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini söyledi.


1983 yılında faaliyetlerine başlayan Fen Bilimleri Enstitüsünden bugüne kadar 2 binin üzerinde Yüksek lisans ve 850'nin üzerinde doktora öğrencisinin mezun olduğunu dile getiren Enstitü Müdürü Prof. Dr. Soner Özgen ise, düzenledikleri bu ödül töreni ile amaçlarının küçükte olsa doktora tezi yazan öğrencilerin motivasyonunu artırmak olduğunu ifade etti.


Konuşmaların ardından, en iyi tez ödülünü alan ilk 3 öğrenciye ödülleri verildi.

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