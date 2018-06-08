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08 Haziran 2018 16:58

FÜ’de iç mekan tasarımı programı açıldı

Fırat Üniversitesi(FÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, İç Mekan Tasarımı Programı açıldı.

FÜ’de iç mekan tasarımı programı açıldı

08 Haziran 2018 16:58


FÜ, Teknik Bilimler MYO bünyesinde, dekorasyon ve tasarım alanında önemli bir eksiği giderecek, mimarlık ve iç mimarlık alanlarının alt yapısını oluşturacak İç Mekan Tasarımı Programı açıldı. Bölüme, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınacağı bildirildi.


Konu hakkında bilgi veren FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Bunun için teknik resim salonları, sektörde en çok kullanılan tasarım ve üretim programlarının kurulu olduğu bilgisayar laboratuvarı, mobilya üretimi ve ahşap süsleme atölyeleri istenilen eğitimi verecek kapasitededir. İç mekan tasarımı programı ile mekanların özgün tasarımına, tarihi yapıların düzenlenmesinde aslının korunmasını sağlamada, ürünlerin fonksiyonelliğin dışında estetik kaygısıyla tasarlanarak üretilmesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir” dedi.


Bölümü bitiren öğrencilerin mimarlık bürolarında iş imkanı bulabileceğini aktaran Demirdağ, "Aynı zamanda mobilya üretimi ile ilgili iş yerlerinde teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi, kendi iş yerlerini de açabilmektedirler. Eğitim kariyerlerine devam etmek isteyen öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı ile Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Restorasyon ve Konservasyon, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Tezhip ve El Sanatları bölümlerine geçiş yapabilmektedirler” diye konuştu.




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