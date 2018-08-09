FÜ’de Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon çalışmaları

FÜ’den yapılan açıklamada,"Çalışmaların ilk bölümünün eğitim basamağı, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ISO9001: 2015 Kalite Sistemine Hazırlık Projesi ile desteklenmişti. Bu proje başarı ile tamamlandıktan sonra, 2018 Teknik Destek Projeleri kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı’na, akreditasyon ile ilgili eğitim çalışmaları için tekrar başvuruda bulunuldu. FKA, 2018 yılı Mayıs-Haziran Dönemi Teknik Destek Programı kapsamında 8 adet proje başvurusu yapılırken, bu projelerden 5’i başarılı bulundu. Mühendislik Fakültesinin sunduğu “Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvarlarının ISO/IEC17025-2017 Şartlarına ve Akreditasyona Hazırlık Projesi” isimli proje, başarılı bulunan projeler arasında yer aldı"denildi.

Proje Yürütücüsü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Esat Alyamaç, Fırat Kalkınma Ajansına 6 Ağustos Pazartesi günü gerekli belgelerin teslim edildiğini ve proje ile ilgili resmi sürecin başladığını aktardı.

Doç. Dr. Alyamaç, “Mühendislik Fakültesi, yarım asırlık tecrübeye sahip olan laboratuvarlarını akredite etmek istemektedir. Akreditasyonun en önemli bölümünü yöneticilerin eğitimi oluşturmaktadır. Bu proje kapsamında şu anda laboratuvarlarda yöneticilik yapan veya yapma potansiyeli olan öğretim üyeleri proje kapsamındaki eğitimleri alacaklardır. Eğitimlerin sonucunda, eğitime katılan öğretim üyeleri temel akreditasyon konularında bilgi ve sertifika sahibi olacaklardır. Bu proje, Mühendislik Fakültesi’nin akreditasyon çalışmalarına önemli katkılar sunacaktır.Proje kapsamındaki eğitim çalışmaları en kısa zamanda Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde başlayacaktır. Projenin ilerleyen bölümlerindeki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.