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06 Eylül 2018 13:37

FÜ’de TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi başladı

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ), TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi başladı.

FÜ’de TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi başladı

06 Eylül 2018 13:37


FÜ’de TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Mühendislik Alanında Çok Disiplinli TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" başlatıldı. Kongre merkezinde verilen ve 3 gün sürecek olan eğitime, FÜ başta olmak üzere, Aksaray, Süleyman Demirel, Bingöl, Batman, Ahi Evran, Munzur, Ardahan, Dicle, Kafkas, Yüzüncü Yıl, Harran ve İstanbul Gelişim Üniversitelerinden akademisyenler katıldı.


TÜBİTAK etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu tür proje eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ , TÜBİTAK-2237 Proje eğitiminin başarılı geçmesini diledi.


Etkinlikle ilgili bilgiler veren FÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Karaköse ise, düzenlenen eğitime Fırat Üniversitesi akademisyenleri yanında 13 üniversiteden akademisyenin katıldığını aktardı.




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