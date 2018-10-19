FÜ'de yerli yazılımla "Paylaşımlı Bisiklet" dönemi

46 bin öğrencisi bulunan FÜ'de, üniversite yönetimi tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen "Paylaşımlı Bisiklet" yazılımıyla öğrencilerin kampüs içinde fakülte, kütüphane, yurt gibi yerlere kolay ve sağlıklı ulaşabilmesini amaçlayan uygulamaya bugün start verdi. Paylaşımlı Bisiklet uygulamasını Cep telefonuna indiren öğrenciler, bisiklet üzerindeki karekodu okutarak herhangi bir istasyona gereksinim duymadan bisikleti alarak kullanabiliyor ve istenilen yerde de bırakıyor. İlk aşamada 70 adet bisikletle başlayan uygulamanın talebe göre sayısının arttırılacağı belirtildi.Öğrencilerin kampüs içerisinde kullanılacak paylaşımlı bisikletler için telefonlarından “Unibike” programını yüklemeleri gerektiği de aktarıldı.

Bugün üniversite öğrencilerine güzel bir hizmeti sunmak için bir arada olduklarını belirten FÜ Genel Sekreteri Namık Kemal Öndaş," Dünyada uygulanan ama Türkiye'de yeni olan paylaşımlı bisiklet uygulaması bugün itibariyle üniversitemizde başlandı. Bu bisikletler üniversite kampüsünde herhangi bir istasyona gerek duyulmadan çok düşük bir bedelle üniversite öğrencilerimizin kullanabileceği şekilde tasarlandı. Önümüzdeki günlerde öğrencilerimizin taleplerine göre sayısı artırılabilir. Bu uygulamayı dahada geliştirerek öğrencilerimizin hizmetine sunmayı hedefledik.Umarım öğrencilerimiz bu hizmetten memnu kalacaklardır" dedi.

Bisikletlerin kampüs içinde hizmet vermeye başlamasıyla birlikte öğrenciler yoğun ilgi göstermeye başladı.