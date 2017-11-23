Ganalılar Elazığ’da öğretmen oluyor

Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi, Gana Cumhuriyetinden gelen 18 öğretmen adayına, ülkelerinde alamadıkları pedagojik formasyon eğitimini veriyor. 18 Ganalı öğretmen adayı, FÜ Eğitim Fakültesinde 3 hafta önce başlayan ve bölüm hocaları tarafından İngilizce verilen pedagojik formasyon eğitimiyle, ülkelerinde öğretmen olma fırsatı yakalayacak.

Gana Cumhuriyetinden pedagojik formasyon kursu için Türkiye’ye geldiğini belirten Tunzuğ Rafiu Bazimbey, “Türkiye’ye geldiğimiz andan itibaren gördüğümüz misafirperverlikten dolayı çok memnunuz. Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Türkiye’de oldukça keyifli bir ortamdayız. Burada aldığımız eğitim Gana’da bize oldukça katkıda bulunacaktır. Elazığ halkını, bize gösterdikleri misafirperverliği ve özellikle çorbayı asla unutmayacağım” dedi.

Aldığı pedagojik formasyon eğitiminden çok memnun olduğunu aktaran Muhammad Muhammad Inuwa, “Aldığımız eğitim bize güç katacak. Burada aldığımız bilgilerle gelecekte daha güçlü olacağız. Ganalı öğrenciler olarak büyük misafirperverliği asla unutmayacağız. Bize gösterilen misafirperverlikten dolayı müteşekkiriz. Burada aldığımız eğitimli çok iyi ve donanımlı” ifadelerini kullandı.

Öğretmenliğin önemli bir eğitim süreci olduğunu dile getiren Alhassam Yammsah, “Biz Türkiye’ye etkili öğretmen metotlarını öğrenmek için Gana Cumhuriyeti’nden geldik. Daha önce bilmediğimiz birçok yeni şeyi burada öğrendik. Bu derslerin içerisinde sınıf yöneticiliği, öğrenim ilke yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi dersler var” diye konuştu.

Aldıkları pedagojik formasyon eğitiminden dolayı ciddi kazanımlar elde etiklerini vurgulayan Ammar Mohammed Khamir ise, “Afrika’da ülkeme döndüğüm zaman yeterli düzeyde öğretmenlik bilgisine sahip olarak döneceğimi düşünüyorum. Türkiye güzel bir ülke ve Türk insanı çok misafirperver” dedi.

Ganalı öğrencilere yönelik pedagojik formasyon eğitiminin tamamen FÜ’de uygulandığını ifade eden Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, şunları söyledi:

“Ganalı öğretmen adaylarımız tamamen üniversitemizin imkanları ile eğitimlerini sürdürüyorlar. FÜ Eğitim Fakültesi olarak bizler Gana’da gelen öğretmen adaylarına eğitim vermenin gururunun yaşıyoruz. Bizden coğrafya olarak uzak ama aslında gönül bağlarımızın güçlü olduğu yerlerin insanları ile bir arada olmak ve eğitim imkanımızı onlara sunmak güzel bir olay. Öğretmen adaylarımızı şuanda birinci yarı yıllarını tamamlamış durumdalar. Eğitimlerimizin tamamı İngilizcedir. Bu uygulamanın önümüzdeki dönemlerde de devam ettirileceğini düşünüyoruz. Bu öğrenciler Gana Cumhuriyeti ve Türkiye arasında gönül köprüsü olacaklardır."

Ganalı öğrencilere yönelik verilen pedagojik formasyon eğitimlerinin devam ettiğini söyleyen FÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mukadder Boydak Özan da, “İkincisini yürütmüş olduğumuz Ganalı öğrencilerimize yönelik vermiş olduğumuz pedagojik formasyon eğitimleri çok güzel gidiyor. Bu sene 3 haftasını tamamlamış olduğumuz eğitimlerde öğrencilerimiz gönüllü şekilde derslerine devam ediyor. Derslerimiz verimli ve istekli gidiyor. Biz ülke olarak çok büyük bir emek veriyoruz. Bu programa cumhurbaşkanımızda çok önem veriyor. Biz biliyoruz ki Ganalı öğrencilerimiz ülkelerine döndükleri zaman kendi halklarına inanılmaz bir şekilde emek verecekler” şeklinde konuştu.