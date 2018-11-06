Genç çiftçilere 238 koyun dağıtıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde Genç Çiftçi proje kapsamında 7 çiftçiye 238 adet koyun dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çifti Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamda Palu ilçesinde Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde 7 çiftçiye toplamda 210 bin TL değerinde 238 adet Akkaraman ırkı koyun dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ”Genç Çiftçi Projesiyle, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlanmasının hedefleniyor"denildi.

Küçükbaş baş hayvan desteği almaya hak kazanan genç çiftçilerden Cengiz Sağlam, “Bizim gibi gençlere destek veren, iş ve aş sahibi yapan tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum ” dedi.

Genç çiftçilerden İsmail Üstüner ise ”Bu proje sayesinde sermaye sahibi olduk. Tam umutlarımız tükendi derken bu hibe desteğiyle yeniden hayata tutunduk. Bu işi büyüterek hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağız“ ifadelerini kullandı.