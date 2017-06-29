Gezici kütüphane 8 ayda 15 bin okuyucuya ulaştı

4 bin 250 kitabın yanı sıra 6 laptop, internet, DVD gibi olanakları da bünyesinde bulunduran gezici kütüphane, belirlenen noktalarda vatandaş ve çocuklarla buluşuyor. 3 bin 500 kayıtlı üyesi bulunan kütüphane 100 kilometre uzaktaki köylere kadar hizmet veriyor. 15 günde bir aynı noktaya giden kütüphane, bu sayede verdiği kitapları alarak yenilerini okuyucularla buluşturuyor. Gezici kütüphane aracının kendilerine 2016 yılında geldiğini belirten Elazığ İl Halk Kütüphane Müdürü Ahmet Pirinçci, “O günden bugüne kadar 15 bin 800 okuyucuya ulaştık. 20 noktaya gidiyoruz. Aslında biz 20 kilometrelik kısımlara gidebiliyorduk. Fakat valimiz ulaşılmayan yerlere de gitmemizi söyledi. Buradan Karakoçan’ın Başyurt, Kovancılar’ın Çakırkaş, Sivrice’nin Gözeli ve Baskil’in Karaali köyüne kadar gidiyoruz. Bunların hepsi 80 ve 100 kilometrelik yollardır. O okuyucularımız bize ulaşamadıkları için biz onların ayağına gidip kitap veriyoruz” dedi.

15 bin 800 kişiye ulaştıklarını vurgulayan Pirinçci, 3 bin 500 kayıtlı üyelerinin olduğunu söyledi. Pirinncci, "Gezici kütüphanemiz 15 günde bir aynı noktaya aynı saatte ve dakika da gidiyor. Okuyucular gelip okudukları kitapları geri veriyor ve yeni kitapları alıyor. Sistemimiz o şekilde çalışıyor. Biz pazartesi saat 10.00’da Karaali köyüne gidiyorsak, yine aynı saat ve günde orada bulunmadığımız taktirde okuyucularımız şikayet ediyor. Gezici kütüphane çok faydalı oldu. Gezici kütüphanemizin içinde her türlü imkanımız var. 6 tane bilgisayarımız, çocukların film seyretmesi için televizyon ve güneşli günlerde tentemiz var. Tentemizin altına masalarımızı açıyoruz ve okuyucular onun altında kitaplarını okuyor. Kitaplarını seçerler ve ister burada isterse alıp evlerinde okurlar” diye konuştu.

Gezici kütüphanede 4 bin 250 kitabın olduğunu aktaran Prinçci, “Bu koleksiyonu devamlı aktarıyoruz. Bu kitapları bu yıl aktardıktan sonra yeni kitaplar getiriyoruz. Bunları diğer okuyucularımıza veriyoruz. Bu şekilde kitaplarımızı devamlı yeniliyoruz. Bakanlıktan bize ortalama her yıl 10 bin 15 bin kitap geliyor. Bunun bin veya 2 binini gezici kütüphanemize aktarıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.