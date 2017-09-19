Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çatı yangını

Yangın, Olgunlar Mahallesi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü binasının çatı katında sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Elazığ Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Maddi hasarın oluştuğu yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün hizmet binalarının bir tanesinin çatı katında sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın meydana geldiğini belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, "Öncelikle burada bir can kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Elazığ Belediyemize bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının hangi sebepten çıktığını bilmiyoruz. Bunu itfaiye ekiplerimiz hazırlayacakları rapor neticesinde öğreneceğiz” dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.