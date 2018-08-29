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29 Ağustos 2018 17:35

Görev başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ’da görev başındayken kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Görev başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı

29 Ağustos 2018 17:35


Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki polis memuru Mesut Çakıcı, görev yaptığı Keban ilçesinde kalp krizi geçirerek rahatsızlandı. Ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Çakıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


4 çocuk babası Çakıcı için bugün şehir hastanesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Çakıcı’nın naaşı cenaze namazı için İzzetpaşa Camii’ne getirildi.


Cenaze namazına Vali Yardımcıları Mustafa Gül ve Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, siyasiler, mesai arkadaşları, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Çakıcı’nın naaşı, Harput Mezarlığı’na götürülerek aile kabristanlığına defnedildi.




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