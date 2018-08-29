Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki polis memuru Mesut Çakıcı, görev yaptığı Keban ilçesinde kalp krizi geçirerek rahatsızlandı. Ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Çakıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

4 çocuk babası Çakıcı için bugün şehir hastanesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Çakıcı’nın naaşı cenaze namazı için İzzetpaşa Camii’ne getirildi.

Cenaze namazına Vali Yardımcıları Mustafa Gül ve Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, siyasiler, mesai arkadaşları, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Çakıcı’nın naaşı, Harput Mezarlığı’na götürülerek aile kabristanlığına defnedildi.