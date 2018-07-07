Günlerce aç ve susuz kalan köpek kurtarıldı

Olay, merkeze bağlı Örençay Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak havaların etkisi ile susuz ve aç kalan köpek, dereye düştü. Hareketsiz ve bitkin bir şekilde yerde yatan köpeği fark eden ve çıkarmaya çalışan vatandaşlar, başarısız olunca durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ve köpeği bulunduğu yerden çıkarıp sedye ile taşıyan itfaiye ekipleri, ilk olarak köpeğe su verdi. Daha sonra Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ekiplerine teslim edilen köpek, tedavi altına alındı.

Hayvanın 3-4 gündür aç ve susuz kalmış olduğunu belirten Veteriner Kübra Yazgan, “Hayvanın tedavisi bitene kadar burada bulundurup tedavisine devam edeceğiz. Duyarlı vatandaşlarımızın sıcak havalarda kapılarının önlerine bir kap su ve bir kap yemek koyarak duyarlı olmasını istiyoruz. Ekiplerimiz tarafından getirilen hayvan aç kaldığı için çok halsiz kalmış. Halsiz kaldığı için de yürüyemiyor. Bizde serum bağlayarak tedavi sürecini başlattık. Kırık olup olmadığından şüphelendiğimiz için röntgenini çektik. Çektiğimiz röntgen sonucunda arka ayaklarında ya da kalça tarafında kırık olmadığı tespit ettik” dedi.