Günün rafting yarışını Vali Sonel tamamladı

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Tunceli Valiliği ile Tunceli Belediyesi tarafından desteklenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları 3. gününde, Munzur Çayı’ndaki parkurlarda bugün de devam etti. Şampiyonaya, İstanbul, Rize, Muğla, Hakkari, Van, Kayseri, Düzce, Erzurum, Elazığ, Artvin ve Tunceli’den 47 takım, 300 sporcu, 30 hakem ve İtalya’dan gelen 2 nehir eğitim başkanı katıldı. Bugünkü yarışmacılar 6,5 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

Resmi yarışların bugünkü kısmının tamamlanmasının ardından Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile birlikte aralarında, eski milli sporcu Sinan Kaloğlu, GOSBF Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor’un bulunduğu ekip, rafting heyecanı yaşadı. Vali Sonel ile beraberindekiler bindikleri botlarla yaklaşık 6,5 kilometrelik parkuru başarılı bir şekilde tamamladı. Şampiyonanın bugünkü kısmı Vali Sonel’in yer aldığı rafting sonrası sona erdi.