Gürgöze,"Hedefimiz 20 belediyenin tamamını almaktır"

AK Parti Elazığ İl Başkanlığında, belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusu süreci ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Ramazan Gürgöze, “AK Parti'den adayı aday olmak isteyenlerin Belediye Başkanı aday adayı başvuru şartları ve tarihi belirlenmiştir. 5 Kasım 2018 Pazartesi günü başlayıp 12 Kasım 2018 Pazartesi günü sona erecektir” dedi.

Adayların, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı binasında veya AK Parti Genel Merkezinden de başvuru yapılabileceğini belirten Gürgöze," Elazığ Belediye Başkanlığına aday adayı olmak isteyenler Elazığ İl Başkanlığına başvurmak zorundalar. Müracaat ettikleri taktirde, hangi belgelerin istendiği kendilerine verilir. Başvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle yetkili mercilere bizzat yapılacaktır. O belgeleri ihmal ettikleri taktirde adaylıkları iptal edilecektir” şeklinde konuştu.

Elazığ'da 417 bin seçmenin olduğunun altını çizen Gürgöze," Elazığ'da, 10 ilçe, 9 belde ve 1 tane de merkez il olmak üzere toplamda 20 belediye var. şuan itibarıyla 1 il belediyesi, 7 ilçe belediyesi ve 7 tane de belde belediyesi AK Partili belediyeler tarafından idare edilmektedir. 2019 Mart ayında yapılacak olan seçimlere hedefimiz 20 belediyenin tamamını almaktır. Biz AK Parti Elazığ teşkilatı olarak 20 belediyenin tamamında AK Partili belediyeler tarafından halkımıza hizmet sunulması için halkımızın karşısına çıkacağız. Hedeflerimizin, çalışmalarımızın ve faaliyetlerimizin bu olduğunu parti olarak belediye başkan adaylarımız ve parti teşkilatımızla birlikte halkımızın desteklerine talipli olacağız” ifadelerini kullandı.