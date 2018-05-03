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03 Mayıs 2018 16:44

Güzellik salonuna ’uçan balon’ operasyonu

Elazığ’da güzellik salonu adı altında kaçak dolum yaparak uçan balon hazırlayan iş yerine zabıta ekipleri tarafından baskın yapılarak mühürlendi.

Güzellik salonuna ’uçan balon’ operasyonu

03 Mayıs 2018 16:44


Edinilen bilgiye göre, Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Akkuş Sokak’ta güzellik salonu olarak gösterilen bir iş yerinde kaçak uçan balon dolumu yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine iş yerine baskın düzenlendi. Baskında kerpit ve lavabo açıcısı kullanılarak uçan balon üretildiği ortaya çıktı. Malzemeler ve uçan balonlar ekipler tarafından alınarak imha edildi, iş yeri ise mühürlendi.


Belediye tarafından yapılan açıklamada, çocukların vazgeçilmez eğlencesi olan ve içine helyum gazı yerine kerpit ve lavabo açıcısı kullanılarak elde edilen zararlı, tehlikeli gazla üretilen uçan balonlara müsaade edilmeyeceği belirtildi.




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