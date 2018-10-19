Harput Kalesinde bu yıl 20 bin obje gün yüzüne çıkartıldı

Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan M.Ö. 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi'nde 2018 kazıları sona erdi. 2018 yılı kazı çalışmalarında 20 bin, son 5 yılda ise 120 bin objenin gün yüzün çıkartıldığı belirtildi.

Tarihi kaynaklara göre MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi'nde 2018 yılı kazı çalışmaları bugün tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Belediye ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde yapılan ve 4 ay süren kazılarda, saray önü ve orta mahalle denilen toplam bin metrekarelik alanda kazı yapıldı. FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın kazı başkanlığında 45 kişilik ekibin görev aldığı kazıda 4 ay içerisinde 20 bin eser gün yüzüne çıkartıldı. Kazı çalışmalarında son 5 yıl içerisinde her döneme ait 120 bin eserin bulunduğu belirtildi.

2018 yılında 20 bin obje tespit edildi

5 yılda 4 bin 500 metrekarelik alanda kazı yapıldığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, “Bu alanların bin 500 metrekarelik kısmının restorasyon projeleri çiziliyor. Daha önce bitirmiş olduğumuz Osmanlı mahallesin Güneyindeki açık hava sunağın olduğu alanda kazıyı tamamladık. Ardından restorasyon projesine dahil ettik. Bu sene zindanın projesini çizmeye başladık. Böylece 2019 yılında kale içerisinde surların dışında uygulama projeleri de gerçekleşmiş olacak. 2018 yılı çalışmalarında 20 bin obje tespit edildi. Bunlar içerisinde cam eserler, bakır sikkeler, bilezikler, ok uçları, kemik objeler çıktı. Bunlar bizim için önemliydi. 2 bin 700 yıllık zaman dilimi içerisinde çok fazla buluntu var. Biz bunları tümlemeye çalışıyoruz”dedi.

"UNESCO yol haritasını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz"

5 uluslararası yayın yaptıklarına da dikkat çeken Prof. Dr. Aytaç, “Bunları 3 ciltlik kitap haline getirmeyi düşünüyoruz. Harput bu yıl UNESCO'nun yedek listesine alındı. Bu kale kazılarının, şehirdeki diğer kazı ve restorasyonların büyük etkisi oldu. Artık Harput'ta önümüzdeki sene kale dışındaki alandaki restorasyonlarla da daha fazla kültür eserini sahip olacağız. Böylece UNESCO yolunda yapılması gereken yol haritasını da hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Amacımız bunu dünya kültür miras listesine koymak. Böylece Harput ve Elazığ'ı turizminde hak ettiği payı sağlamaktır Bu sene 45 kişilik bir ekiple çalıştık. Bunun 15'i uzman ekipti. Farklı üniversitelerden katılanlar var. Arkeolog ve sanat tarihçi arkadaşlarımız oldu. Buluntularımızı bir çok farklı arkadaşlarla paylaşarak bir pazılı tamamlamaya çalışıyoruz. Çıkan buluntulara ilgili işlemlerimiz bir kısım ekiple yıl sonun kadar sürüyor. Ekibimizin bir bölümüyle de 12 ay boyunca sürüyor. Bu süreklilik isteyen bir iş. Biz onu da başardığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.