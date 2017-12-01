Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve İTÜ Rektörü Prof.Dr.Mehmet Karaca "Harput Kentsel Tasarım ve Sokak Cephe İyileştirme Uygulama" projesinini hazırlanması konusunda protokol imzaladı. Protokol törenine, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Muzaffer Çakar ve Harput Kazı Çalışmaları Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç’ta katıldı.

İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca medeniyetler beşiği olan Harput’un tekrar gün yüzüne çıkarılması için gerekli bütün çalışmaları Elazığ Belediyesi ile birlikte titizlikle yapacaklarını kaydetti.

Harput’un köklü ve kadim bir tarihe sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, imzaladıkları protokol doğrultusunda Harput’un cephe iyileştirilmesi ve sokak sağlamlaştırılması adına önemli bir adım attıklarını belirtti.

İTÜ’nün bilgi, birikim ve tecrübesinin Harput ile buluşturulacağını dile getiren Başkan Yanılmaz, "2018 yılında başlayacak çalışmalarla Harput dahada güzelleşecek. Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi ve İTÜ ile ortaklaşa yapacağımız çalışmaların neticesinde Harput’ta büyük resim ortaya çıkacak. Bu protokol ile devam eden çalışmalar daha hız kazanacak. Açık hava müzesi olmaya aday olan Harput’umuza sunacağımız her katkı torunlarımıza kalacak"dedi.