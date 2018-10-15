Harput'ta restorasyon çalışmaları masaya yatırıldı

Elazığ'da düzenlenen “Tarihi Kent Harput'ta Yapılan Restorasyon Çalışmaları” Paneli ile çalışmalar masaya yatırıldı.

Harput'ta 2014 yılından bugüne yapılan restorasyon çalışmaları “Tarihi Kent Harput'ta Yapılan Restorasyon Çalışmaları” paneliyle katılımcılara anlatıldı. Oturum Başkanlığını Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın yaptığı panele KUDEB Sorumlusu Sanat Tarihçisi Kadir Atıcı, Mimar Sedat Canpolat, Harput Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ile Elazığ Müzesi'nden Reyhan Haroğlu Kaya panelist olarak katıldı. Harput Hünkar Konağı Kazı Evi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen panelde Başkan Yanılmaz, bilgiverdi.

Harput'un yaşam, sanat ve kazı çalışmalarıyla dünyada kendinden söz ettiren nadir yerlerden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “UNESCO'nun dünya geçici miras listesine girmesi için müracaat etmiştik. Çok iyi bir çalışma performansı gösterdik ve 31 Mayıs 2018 itibarıyla Harput UNESCO'nun dünya geçici miras listesine girdi. Şimdi yaptığımız bütün çalışmalarla Harput'u bu defa UNESCO'nun dünya kalıcı miras listesine sokacağız” dedi.

Bu çerçevede KUDEP'i kurduklarını aktaran Başkan Yanılmaz, “KUDEP Harput'a yapılacak olan bütün çalışmaları koordine ediyor ve tek elden yürüterek bir bütüncül sonucun ortaya çıkmasına vesile oluyor. Problem ne kadar büyük olursa olsun ne kadar girift olursa olsun ne kadar zor olursa olsun ilk adımı atmak lazım. İlk adımı atmadan ikinci adım gelmez. Biz problemlerden korkmayız, problemler bizden korksun ki daha rahat çözüm imkanı elde etmiş olalım” diye konuştu.

Panelde, diğer konuşmacılar, tarihi Harput Mahallesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.