Harput’ta UNESCO sevinci

Elazığ Belediyesi ile Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı’nın projesiyle Harput’un UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi ile ilgili başlatılan süreç kapsamında Geçici listeye alındığı açıklandı. Bu karar Elazığlılar başta olmak üzere en çok da Harputluları sevindirdi.

Harput’un UNESCO’nun Dünya Geçici Miras Listesine girmesinin Harput’ta oturanlar ve esnaf tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını belirten Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Bu sadece Harput’un kazanması anlamında değil, Elazığ’ın topyekun kazanması anlamına gelir. Doğu’dan gelip Batı’ya, Batı’dan gelip Doğu’ya gidenler mutlaka Harput’a uğrayacaktır. Harput’ta otellerin dolu olması, esnafların daha fazla eleman çalıştırması demektir. Bu çok güzel oldu” dedi.

Tüm esnaflar arasında heyecanla karşılandığını aktaran Demirpolat, “Buranın 4 bin yıllık bir tarihi var. Önceden ildi ama 1990 yılında mahalleye dönüştü. O tarihi günlerine geri dönecek. Burada milletvekillerimize çok büyük görev düşüyor. Harput’a daha fazla önem ve değer vermeleri lazım. İstihdam sayısı daha fazla olacak. Dünyanın her yerinden turist akımı olacaktır. Burada 5 yıldızlı otellerin ve konferans salonlarının olduğunu düşünün, büyük bir getirisi olacaktır” dedi.

Harput’un evliyaların yeri olduğunu anımsatan esnaflardan Muzaffer Dilek ise, “Harput’a ne kadar insanımız gelse Elazığ’a o kadar faydası olur. Temennimiz Harput’un daha da ilerlemesidir” şeklinde konuştu.

Yöre sakinleri de Harput’un UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmesinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Harput’un kalıcı listede olması için çalışmaların devam edeceğini aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, "Bütün bu çalışmaların içinde bizim Harput’la ilgili yapılan restorasyon ve diğer fizbilite çalışmalarında kurmuş olduğumuz KUDEP biriminin disiplinli çalışmasının büyük bir etkisi var. Bir yerde tarihi ve sanatı bir araya getirmek istiyorsanız orada disiplinli bir yapıyı oluşturmanız lazım. Biz Harput’u inşallah dünyada tanınan, kültür erbabının gelip ziyaret ettiği, tarihe dair bilgi ve dokümanlarını aldığı bir yer haline getireceğiz. Bu da bunun ilk adımı ancak çok önemli bir adımıdır" ifadelerini kullandı.