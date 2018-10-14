Harput'un fethinin 933. yıl dönümü kutlandı.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine giren Harput'un Fethi ve İslamlaşmasının 933. yıl dönümü Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Balakgazi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehteran eşliğinde Sara Hatun Meydanına kadar yürüdü. Daha sonra meydandaki programa geçildi. Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan program kapsamında Kürsü Başı ve Elazığ türküleri de yer aldı.

KUDEP'in kurularak Harput'taki bütün tarihi, sanat, kültür ve kazı çalışmalarının tek bir çatı altında yapılmasına vesile olduğunu dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Harput'un Fethi'nin 933. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. 1071 yılında Malazgirt'te bir kapı açıldı. 14 yıl sonra Harput bu kapıdan açılan odanın içine girdi. Harput İslamlaştı ve Harput medeniyeti sadece ülkemize değil bütün dünyaya buradan bir ışık olarak saçmaya başladı. Böyle bir medeniyet, kadim bir şehir, kültür ve sanatın olduğu ancak Harput'tan yayılabilirdi" dedi.

"Harput, bir yaşam merkezi olacak"

Konuşmasını sürdüren Başkan Yanılmaz, "Harput'un 4 bin yıllık kadim medeniyeti içinde önce Hurrilere akabinde Hititlere, Urartulara, Romalılara, Sasanilere, Bizanslılara, Abbasilere, Çubuk Oğullarına, Artuk Oğullarına, Selçuklulara, Dulkadir Oğullarına, Akkoyunlulara ve Osmanlılara ev sahipliği yapmış olan önemli bir kenttir. Bu kadar büyük medeniyetin bir birikimi var. değişik dinlerin, ırkların, mezheplerin, inanışların, süzülerek geldiği bir Harput'u konuşuyoruz. Bu Harput, Edebiyat, Şiiri, Musikisi, Kültürü, Sanatı, Eğitimi ve hizmetleri ile dünyada nadir bulunan illerden biri olmuş. Tarih boyunca merkez olma özelliğini hep korumuş. Korurken de hem ülkemizde tanınan, bilinen hem de dünya da tanınan ilim adamları ve sanatçıların yetişmesine vesile olmuş. Harput binlerce yıla meydan okuyan ve efsanelere göre sütten inşa edildiği anlatılagelen kalesiyle, Sara Hatun Camii, Eğri Minaresi ile dünyadaki bütün eğri olarak inşa edilmiş kulelere meydan okuyan Ulu Camii ile çok önemli bir merkezdir. Esasında bir açık hava müzesidir. KUDEP ile başlayan ve Harput'un bir bütüncül olarak geleceğe hazırlayan çalışmalarımız, öncelikle Restorasyon, kazı çalışmaları ve imar çalışmaları ile devam etti. Harput yeme, içme ve mezarlıklar şehri olmayacak. Harput, bir yaşam merkezi olacak. Bu çerçevede Harput'taki restorasyon çalışmaları esasında yaşama doğru atılan en önemli adımlardan biridir” diye konuştu.

Türkülerin okunup, etli pilav ikram edilmesiyle sona eren programa AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.