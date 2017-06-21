Hasat başladı, hububatta verim arttı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan verilere göre Elazığ’da 2017 yılında 930 bin dekar alanın 470 bin dekarına arpa, 460 bin dekar alanında buğday ekimi yapıldı. Arpa ile birlikte bölge genelinde hububat hasadı başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, bu yıl yağışın düzenli olmasından dolayı kentte ciddi bir verim artışının olduğunu söyledi.

50 yıldır çiftçilik yaptığını vurgulayan Nazım Berber ise bu yıl hasat sezonuna başladıklarını ve verimin güzel olduğunu aktardı.

Elazığ’da hububat hasadını başladığını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, "İlk olarak arpayla hububat hasadı işlemine başladık. Elazığ’da 2017 yılında 930 bin dekar alanda bir hububat ekimi gerçekleştirildi. Bunun 470 bin dekarı arpa 460 bini ise buğday üretimidir. Arpa hasadını başlattığımız süreçle birlikte yaklaşık 2 ay boyunca ilimizdeki bütün hasadı gerçekleştireceğiz" dedi.

Yağış verim getirdi

Bu yıl yağışın düzenli olmasından dolayı Elazığ’da ciddi bir verim artışının söz konusu olduğunu aktaran Karahan, "Arpa’da ilimizde kuru şartlarda bir dekar alanda 250 ile 300 kilogram arasında bir verim sulu şartlarda ise bir dekar alanda 350 ile 400 kilogram beklentimiz var. Buğdayda ise kuru şartlarda bir dekarda 350 ile 400 kilogram, sulu şartlarda ise dekarda 600 kiloya kadar bir beklentimiz var. Bunlar resmi rakamlar değil ama ekiplerimiz sahada çalışıyorlar ve verim tahminlerini oluşturacak. Söylediğim rakamlarda verilerin oluşmasıyla birlikte geçen yıllara göre ciddi manada bir verim artışının olduğu net bir şekilde ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Dane kaybını en aza indirecekler

Hasat sezonun verimli geçmesi için yaklaşık 3 aydır hazırlık yaptıklarını dile getiren Karahan, "Biçerdövercilerimizi eğittik ve onlara operatörlük belgeleri verdik. Bu sezonun bereketli ve güzel geçmesi için ekiplerimizi oluşturduk. İlimizi, ilçelerimizi 12 bölgeye ayırdık. Bu bölgelerin 2 tanesi merkez 10 tanesi ise ilçe bölgelerimizdir. Bu konuda sertifika sahibi 39 tane uzmanımızı görevlendirdik ve 12 ekip şeklinde sahada hasat süresinde biçerdöverlerin kontrollerini yapacaklar. Çünkü biçerdöverlerin kontrolleri gerekli manada yapılmaz ise üreticinin bir yıl boyunca harcamış olduğu emek dökmüş olduğu alın terinin boşa gitmesi söz konusu olacaktır" şeklinde konuştu.

Müdürlük olarak ekip arkadaşlarıyla hasat süresince sahada olacaklarını ve biçerdöverleri kontrol edeceklerin aktaran Karahan, bilimsel olarak tespit edilen yüzde 2’lik dane kaybının altında bir kayıpla sezonu kapatmayı planladıklarını kaydetti.