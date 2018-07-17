Hassas terazili uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Beyyurdu köyü mezarlık çevresinde devriye görevi atarken bir araçtan şüphelendi. Aracı durduran ekipler yaptıkları aramada sentetik uyuşturucu olarak bilinen bir miktar metamfetamin, hassas terazi ve 12 bin 500 lira ele geçirdi. Araçta bulunan 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından ifadeleri alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan 2’si tutuklanırken, 2’si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.