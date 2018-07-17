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17 Temmuz 2018 10:43

Hassas terazili uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin sentetik uyuşturucu metamfetamin, hassas terazi ve çok miktarda para ile yakaladığı 4 şüpheli’den 2’si tutuklandı.

Hassas terazili uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

17 Temmuz 2018 10:43


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Beyyurdu köyü mezarlık çevresinde devriye görevi atarken bir araçtan şüphelendi. Aracı durduran ekipler yaptıkları aramada sentetik uyuşturucu olarak bilinen bir miktar metamfetamin, hassas terazi ve 12 bin 500 lira ele geçirdi. Araçta bulunan 4 şüpheli ise gözaltına alındı.


Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından ifadeleri alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan 2’si tutuklanırken, 2’si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




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