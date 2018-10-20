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Hastanenin kafeteryasından atlayan şahıs öldü

Elazığ’da bir hastanenin 10’uncu katındaki kafeteryasından atlayan şahıs öldü.

Elazığ'da bir hastanenin 10'uncu katındaki kafeteryasından atlayan şahıs öldü.


Olay, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi'nde bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesinin 10'uncu katındaki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sipariş veren M.Y. (67), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kafeteryanın camına çıkarak aşağı atladı. 10'uncu kattan yere düşen adam hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı.


Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin inceleme yaptığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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