Havai fişekler yangına neden oldu

Olay, Harput Mahallesi Sağır Müftü Konağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundan atılan havai fişekler boş alanda bulunan otluk alanda yangın çıkardı. Yangını gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa söndürdü.Jandarma ekipleri de yangına neden olan düğün konvoyundaki şahısların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yangının havai fişekten çıktığını ifade eden Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Harput’ta olan yangınların yüzde 80’ini ve 90’nı havai fişekten oluyor. Biz bu anlamda itfaiye ekiplerini kutluyoruz hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiler. Vatandaşlar ve jandarma da hemen olay yerine intikal etti ve söndürmeye çalıştılar. Bu ilk değil son da olmayacak. Bunun için hızlı bir karar almaları lazım. Harput’a düğün konvoyunun gelmemesi lazım. Harput’ta havai fişeklerin patlatılmaması lazım. Bunu yetkililerden rica ediyoruz” dedi.