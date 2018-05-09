Havalandırmada 7 bin 500 paket kaçak sigara elegeçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri, yolcu otobüsünün havalandırmasında 7 bin 500 paket kaçak sigara elegeçirildi
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Diyarbakır yolunda çalışma yaptı.Yapılan çalışmada Maden ilçesi Gezin Jandarma Karakolu önünde bir otobüs durdurularak arama yapıldı. Ekipler, otobüsünün el bagajları bulunan bölümdeki havalandırma boşluğunda zulalanmış 7 bin 500 paket kaçak sigara buldu.
Kaçak sigara ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.