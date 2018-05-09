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09 Mayıs 2018 18:20

Havalandırmada 7 bin 500 paket kaçak sigara elegeçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri, yolcu otobüsünün havalandırmasında 7 bin 500 paket kaçak sigara elegeçirildiEdinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Diyarbakır yolunda çalışma yaptı.

Havalandırmada 7 bin 500 paket kaçak sigara elegeçirildi

09 Mayıs 2018 18:20

Elazığ’da jandarma ekipleri, yolcu otobüsünün havalandırmasında 7 bin 500 paket kaçak sigara elegeçirildi


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Diyarbakır yolunda çalışma yaptı.Yapılan çalışmada Maden ilçesi Gezin Jandarma Karakolu önünde bir otobüs durdurularak arama yapıldı. Ekipler, otobüsünün el bagajları bulunan bölümdeki havalandırma boşluğunda zulalanmış 7 bin 500 paket kaçak sigara buldu.


Kaçak sigara ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.




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