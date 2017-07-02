Türkiye’de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa, 6 kilometreyi bulan genişliğe sahip Hazar Gölü’nün kıyıları tatilcilerin akınına uğradı. Havaların ısınmasının ardından tatile çıkan ve özellikle bölge iller Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında yaşayan vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü’nü tercih etti.

2 ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresinde 2 bin 500 kişilik alan, 110 kişilik apart otel, 300 kişilik kamp çadır alanı ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü’nde tatilciler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanabiliyor.

Havanın sıcak olmasından dolayı serinlemek için arkadaşlarıyla Hazar Gölü’ne geldiğini belirten Enes Tubay, "Havalar çok sıcak. Sıcakların artmasıyla Hazar Gölü’nde serinliyoruz" dedi.

Ramazan ayından sonra havaların ısınmaya başladığını aktaran Furkan Uçar ise, "Arkadaşlarla Hazar Gölü’ne geldik. Hava sıcak ama su bizi serinletiyor. Suda sıcağın tadını çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla doğunun denizine geldiğini dile getiren Sedat Seraçer, "Havalar ısındı. Gölde arkadaşlarla yüzüp, eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

Ailesinin Elazığ’da yaşadığını söyleyen Orhan Er, "Elazığ’a hem ailemi ziyarete hem de tatile geldim. Bu yıl tatil bölgelerine gidemedim. Hava ve güneş güzel. Suyumuz tertemiz. Bu sayede tatilimizi yapıyoruz ve çocuklarımız da eğleniyor" diye konuştu.