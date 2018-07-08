Hazar Gölü tatilcilerin akınına uğradı

Türkiye’de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü’nün kıyıları tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle bölge iller Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafında yaşayan vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü’nü tercih etti. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü’nde tatilciler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanabiliyor.

300 bin metrekare alan üzerine kurulu Galaksi Tatil köyünün sahibi Mehmet Bahçeci, “İçinde 25 tane apart evimiz var. Bununla birlikte misafirlerimizin konaklayabileceği yayla havasını özleyenler için çadırkent dediğimiz 50 tane çadır var. Öncelikle ben isteyen misafirlerimize 3-5 gün önceden rezervasyon yapmasını tavsiye ederim. Çünkü üç aylık yaz sezonumuzda çok ciddi bir yoğunluk var. Bölge halkımız büyük bir teveccüh gösteriyor. Piknik alanlarımız var. Gün içerisinde 10 bin kişi giriş yapıyor. Hafta sonları bu rakamlar 15-20 bini bulmaktadır. Bu şekilde büyük bir tesis ve Hazar Gölü’nü bölgede büyük bir nimet olarak görüyoruz. Bölge illerin yanında Irak ve İran bölgelerinden de yoğun misafirlerimiz var. Bununla beraber batıda İzmir, Antalya, Ankara illerinden de misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yani batıdan da çok yoğun misafir alıyoruz. Hazar Gölü de gerçekten dışarıdan gelip görülmesi gereken bir yer. Umarım bu değere Türkiye olarak sahip çıkarız” dedi.

Diyarbakır’dan 10 günlüğüne geldiklerini belirten Ferit Polat, “Diyarbakır’daki hava sıcaklıklarından dolayı serinlemek istedik. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı batıya gidemediğimizden burayı tercih ediyoruz. Hem serin hem de çocuklar için ideal bir yer. Herkese tavsiye ederiz” diye konuştu.

Gölün çok güzel olduğunu, eskisi gibi olmadığını ifade eden Şenol Çelik ise, “Önceden burası çevrili ve düzenli değildi. Şezlonglar yoktu. Daha da iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.