Hemoroid tedavisinde lazer yöntemi ağrıları ortadan kaldırıyor

Dr. Yusuf Tekeş, lazer tedavisinin klasik cerrahiye göre yüzde 90 ağrısız olduğunu söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Op. Dr. Yusuf Tekeş, hemoroid hakkında uyarılarda bulunurken, uyguladıkları lazer tedavi hakkında bilgi verdi.

Hemoroidin ortaya çıkmasında çeşitli sebeplerin olduğunu vurgulayan Op. Dr. Yusuf Tekeş, “Bunların en başında kabızlık gelmektedir. Kabızlık yapan nedenlerin en başında ise yoğun baharatlı gıdalar tüketmek ve uzun süre tuvalette kalmak gelmektedir. Vatandaşlara acısız ve baharatsız gıdalar, bol bol su tüketmeleri ve tuvalette kalma sürelerini kısaltmalarını önermekteyiz. Ayrıca uzun süre ayakta kalan insanlarda da görülmektedir ve bunu da tavsiye etmiyoruz” dedi.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde hemoroid olma oranın batıya göre daha fazla olduğunu aktaran Op. Dr. Tekeş, “Buda beslenme kültürü ile ilgilidir. Sebze ve meyve daha az tüketmekteyiz. Daha fazla baharatlı gıdalarla beslendiğimiz için kabızlığa neden olmaktadır. Buda hastalığa yol açıyor. Hastalar utandığından dolayı doktora gelmek istemiyor. Bu da hemoroidin daha ileri safhaya ulaşmasına neden olmaktadır. Gelen hastalar daha çok ileri evrelerdedir. İlk şikayet olur olmaz hemen doktora başvurmalarını tavsiye etmekteyiz. Belirtilerin başında ise kanama gelmektedir. Daha sonra ağrı geliyor. Öyle evreler oluyor ki hastalar artık kansızlık düzeyine geliyor. Maalesef buda çok iyi sonuçlar vermemektedir” diye konuştu.

Hemoroid hastalığının vatandaşları olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Tekeş, “Günümüzde uygulanan klasik cerrahi tedavi sonrası hastalar sık bir şekilde ağrılardan bahsetmektedirler. Bu ağrılar 1 hafta ile 1 ay arasından sürmektedir. Buda hastaların iş kaybına neden olmaktadır. Ancak son teknolojik gelişmelerle birlikte hemoroid tedavisinde artık lazer tedavisi uygulanmaktadır. Lazer tedavisi, klasik cerrahiye göre ağrısı yüzde 90 civarından olmamaktadır. Hastalar çok kısa bir sürede işine dönmektedir. Hastanemizde de lazerle çok başarılı bir şekilde yapılmaktadır . Bu ameliyat yaklaşık yarım saat sürmektedir. Hastalarımız aynı gün içinde taburcu olmaktadır. Hastaların hemoroidt ameliyatı diye korkulu bir rüyası kalmadı. Lazer tedavisini sadece hemoroid tedavisinde kullanmamaktayız. Aynı zamanda kıl dönmesi ve anal fistür dediğimiz hastalıklarda da başarılı bir şekilde uygulamaktayız” şeklinde konuştu.