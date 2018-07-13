Hicret Mahallesine modern park

Elazığ Belediyesi tarafından Hicret Mahallesi’nde yapımına başlanan parkta çalışmalar aralıksız sürüyor. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yapımı devam eden parkı yerinde inceleyerek, parkın en kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Elazığ Belediyesi tarafından mahalle genelinde birçok çalışma yürütüldüğünü belirten Mahalle Muhtarı Murat Gülbasan, “Mahallemiz Ataşehir Mahallesi ile eşdeğer oldu. Artık Hicret Mahallesi’nde malı mülkü olanlar geri dönüş yapıyor, bir metre arsasına bile sahip çıkıyor. Mahallenin değerinin artması da Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın sayesinde oldu. Başkanımızın hakkını inkar edemeyiz” dedi.

Şehrin bütün mahallelerinde olduğu gibi Hicret Mahallesi’nde de çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “ Hicret Mahallemiz, Güney İmar Yolları ve İmam Efendi Bulvarı’nın bağlantı yolları ile 6 şeritli yollarla tanışıyor. Aynı zamanda bütün park alanlarında çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu bölgedeki arazilerin ve bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı, sıhhatli bir ortamda yaşamalarının mücadelesini veriyoruz. Mahallemiz bundan 4 yıl önce herkesin buradan gitmek için mücadele ettiği bir mahalleydi. Şu anda buradan gidenler tekrar bu mahalleye dönmenin mücadelesini veriyorlar. Çünkü araziler değerlendi, yeni binalar yapılıyor. Yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle ve şorşor deresinde yapılan çalışmalar ile mahallemiz ilin en güzel yerlerinden biri olma yolunda adım adım ilerliyor” diye konuştu.

2014 yılında göreve geldiklerinde 38 mahallenin birden kalkınacağını söylediklerini hatırlatan Başkan Yanılmaz, “İşte Hicret Mahallemizde bunlardan birisidir. Mahallemize yapmış olduğumuz yatırımlar aynı zamanda 2014 yılından bugüne kadar en çok kamulaştırma yaptığımız bir mahalle olmasıyla da öne çıktı. Kamulaştırmaları yapıyoruz, akabinde yollarımızı açıyoruz, parklarımızı yapıyoruz. Yeni imar revizyonu ile birlikte burada müteahhitler inşaat yapmaya başladılar. Bu da mahallenin gelişimi için çok önemli adımlar atılıyor”diye bilgi verdi.