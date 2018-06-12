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12 Haziran 2018 10:13

Hırsızlıktan aranan şüpheli, 217 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve cezaevi firarisi bir şüpheli 217 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Hırsızlıktan aranan şüpheli, 217 adet uyuşturucu hapla yakalandı

12 Haziran 2018 10:13

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada merkeze bağlı Kırklar Mahallesinde bir şüpheli şahıs durdurularak arama yapıldı. Aramada şahsın üzerinden 217 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydının bulunduğu ortaya çıktı.


Uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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