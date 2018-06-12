Hırsızlıktan aranan şüpheli, 217 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada merkeze bağlı Kırklar Mahallesinde bir şüpheli şahıs durdurularak arama yapıldı. Aramada şahsın üzerinden 217 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.