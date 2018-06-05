Hong Konglu iş adamları Elazığ’da

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar’ın başkanlığını yaptığı Hong Kong Türkiye İşadamları Topluluğu Heyeti Elazığ’a geldi. 20 iş adamının yer aldığı heyet ilk olarak Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya katıldı. Burada iş adamlarına Elazığ’ın tarihi, kültürel , ekonomik ve sosyal yönleri hakkına bilgi verildi.

Tüm potansiyeli Elazığ için kullanacaklarını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, “Bildiğiniz üzere İpek yolu tekrar faaliyete geçiyor. Bu iş ortamında Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Asya arasındaki en büyük köprü olması vasıtasıyla önem arz ediyor. Bu geçmişte de böyle oldu.Çin Devleti ve Hon Kong, Türkiye’ye çok büyük bir önem veriyor" dedi.

"Memleketimizi ayağa kaldıracağız"

Kendisiyle birlikte ortaklarının köprü görevi olma konusunda karar verdiklerini vurgulayan Ağar, "Siyasi ortamında bu yönde gelişmesi ilimize de çok büyük faydası olacaktır. Bunun meyvelerini kısa zamanda hep beraber toplayacağız. Bütün amacımız ‘Vakit Elazığ vakti, vakit Türkiye vaktidir. Güçlü hükümet güçlü devlet, Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafından toplanıp, daha aydınlık günlere gideceğiz. Bu kapsamda tüm potansiyelimizi ve donanımımızı ortaya koyacağız. Hızlı seçim ortamında misafirlerimizi ağırlamak için kendileri de vakit ayırdılar. Gelecek bizim. Biraz sabredelim, kısa zamanda hep beraber memleketimizi atağa kaldıracağız. Niye bir Gaziantep, Malatya olmayalım. Bence hepsinin fazlası olalım” diye konuştu.

"Elazığ Yatırım için Türkiye’nin cennet şehirlerinden bir tanesidir"

İş adamlığının çok önemli bir kimlik olduğuna dikkat çeken AK Parti Elazığ Milletvekili ve adayı Metin Bulut ise, “İşadamı her zaman çok pratik bakar. Kar mı zarar mı diye. Kar varsa hemen o işin peşinden koşar, zararlıysa ondan uzaklaşır. Bir siyasetçinin de iş adamı olmasını çok önemsiyorum. Çünkü çok pratik çözüm üretebiliyor. Anında olaya el koyabiliyor. Bundan dolayı da iş adamlığı kimliğinin siyasete çok yakıştığını düşünüyorum. Tolga kardeşimde bu dönem bir siyasetçi ve iş adamı olarak Elazığ’a çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Elazığ’da uzun süreden beri hepimiz çok ciddi alt yapı çalışmasına girdik. Elazığ şu anda yatırım yapılabilecek Türkiye’nin cennet şehirlerinden bir tanesidir. Hong Kong dünyanın büyülü kentlerinden birisi ama Elazığ’da Türkiye’nin en güvenli en çok yatırım yapılabilecek illerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

"Bu bizim için bir fırsat"

Elazığ için tarihi bir an olduğunu dile getiren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Elazığ’ımızın kabuğunu kırması, mevcut potansiyelini maksimum seviyede kullanması adına iş insanları faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Tolga Ağar’ın da geçmişten gelen birikimi ve Hong Kong Türkiye İşadamları Topluluğu Heyeti başkanı olmasıyla yürüttüğü iş ilişkilerini, bugün Elazığ’la taçlandırıyoruz. Bu bizim için ciddi bir fırsat. Biz Elazığ ihracatçıları olarak Çin’le ciddi anlamda iş ilişkilerimiz var. Ciddi müracaatlarımız var. Ama bunları arttırmak ve geliştirmekte bizim elimizde” şeklinde konuştu.

"Bizim için Türkiye çok önemlidir"

Ekibin başında Tolga Ağar’ın olduğunu ifade eden Hong Konglu iş adamı Prof. Dr. David T. Lan, “Buradaki olmamızın en büyük amaçlarımızdan biri, geçmişten gelen ekonomik, kültürel ilişkileri daha güçlendirmek ve ileri seviyelere taşımaktır. Hepimizin bildiği gibi Çin’in gelişim stratejisini hepiniz duymuşsunuzdur. Bu birliği ve diğer birliğin Çine bağlı olan Hong Kong’da bazı çalışmaları bulunmaktadır. Bu bir çok alanı kaplamaktadır. Ama bizim için Türkiye çok önemlidir. Hepimizi burada bir araya getiren Tolga’ ya teşekkür ederim. Çin’den Hong Kong’dan birçok sektörden insanlar burada. Finans, ekonomi, hepimizi bir araya getiren Tolga Ağar’dır. İleriye daha güzel günlere birlikte bakacağız, birlikte çalışacağız” diye konuştu.