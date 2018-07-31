İHA Bölge ve Haber Müdürleri Elazığ’ı gezdi

İHA Bölge Müdürleri toplantısı için Genel Müdür Hamit Arvas, Genel Kordinatör İrfan Altılardeş, merkez müdürleri ile Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Van bölge ve haber müdürleri Elazığ Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde bir araya geldi. İlk gün toplantı sonrasında 50 kişilik heyet, ilk olarak Kültür Park’ı gezdi. Ardından dünyada ilk defa Elazığ’da kullanıma sunulan 18 metre uzunluğunda elektrikli, bataryalı ELBÜS’leri inceleyen heyet, daha sonra Şehit Polis Fethi Sekin Mesire alanını gezdi. Oradan önceki resmi açılışı yapılan ve kentin vizyon projeleri arasında yer alan Cip Mesire Alanı’na geçen heyet, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile bir araya geldi.

İdari, Bölge ve haber müdürleriyle tek tek sohbet eden Başkan Yanılmaz, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas’a da çalışmaları hakkında bilgi verdi. İHA Genel Müdürü Arvas da ajans hakkında detayları Başkan Yanılmaz’a aktardı.

Elazığ’ın ne bir doğu nede bir batı şehri olduğunu belirterek kent hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Çok özel bir şehir. Mamurat’ül Aziz ismi ile müsemma sultan ilimiz Abdulaziz döneminde Harput’tan Elazığ’a inmiş. İsmini Sultan Abdulaziz’den alarak Mamurat’ül Aziz olmuş. Akabinde ismi kısaltılarak El-Aziz olmuş. Cumhuriyetten sonra sonuna ‘k’ harfi getirilerek Elazık olmuş. Daha sonra Türkçe ses uyumuna uysun diye ‘ğ’ ile Elazığ olmuş. Ancak bizim kalbimizde ve gönlümüzde El-Aziz olarak kalmış bir şehirdesiniz. Kadim ve güzel bir şehirdesiniz. Bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, milattan önce 2 binli yıllara dayanan, Hitit, Urartu, Artuklu, Osmanlı ve Selçuklulardan eserlerin olduğu, bir çok dinlerin, ırkların, mezhepleri, dillerin olduğu özel bir şehirdesiniz” dedi.

Elazığ’ın insanı ile öne çıktığını vurgulayan Başkan Yanılmaz, “Elazığ’ın insanı tarih boyunca vatanına, milletine, bayrağına ve inancına bağlı, bu uğurda canını vermekten çekinmeyen, kenetlenen, bir olan nadir illerimizden biridir. Bizde Kürt, Türk, Zaza, Alevi ve Sunni var. Ancak 15 Temmuz akşamı demokrasi meydanında 28 gün boyunca bu kesimlerin hepsi ile birlikteydik. Söz konusu vatan, millet, dava ve inanç olunca tüm bu kesimlerin kenetlendiği bir araya geldiği kardeş olduğu, muhabbet duyduğu nadir illerden biriyiz. Örnek bir iliz, bunu gurur duyarak söylüyorum. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de büyük eylemlerden biri Elazığ’da yapıldı. Eski emniyet müdürlüğümüze bombalı bir saldırı oldu. 3 polisimiz şehit oldu ve 240’ın üzerinde yaralımız oldu. 10 dakika sonra aynı yerde on binlerce vatandaş birikti. Oradaki tüm polisler, ‘buraya yaklaşmayın, ikinci bir bomba patlayabilir’ dediğinde vatandaşlar, ‘siz buradan uzaklaşın. İkinci bir bomba patlayacaksa etkilenen biz olalım’ dediler. Oradaki tüm yaralıları kucaklarında kendi arabasına koyarak hastaneye yetiştiren ise yine vatandaşlarımız oldu” diye konuştu.