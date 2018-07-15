İHA’dan Elazığ’da anlamlı sergi

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi meydanında açıldı. Serginin açılışını Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz yaptı. Sergiyi gezen Vali Kaldırım ve protokol üyelerine İHA Elazığ Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı bilgi verdi. Sergiye vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Milletin kahramanlık destanı yazdığı önemli bir günün seneyi devriyesinde olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Güzel bir etkinliği yapıyoruz. Şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyoruz. Bu aziz milletin ne kadar büyük olduğunu, vatanına ve milletine ne kadar bağlı olduğunu görüyoruz. İş başa düştüğünde her büyük hadisede ve savaşta, her zaman öne atılacağını biliyoruz" dedi.

Sergiye de dikkat çeken Vali Kaldırım, "Sergide emeği geçen ve canla başla çalışan Halil İbrahim Varlı’ya ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Burada basınımızda o gecede ilk meydana inenlerdendi. Hassasiyet ve duruşunu ortaya koyanlardan oldu” diye konuştu.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Yüksel Doğan, “Sergimiz güzel. Akşamda kutlamamızı yapacağız. 15 Temmuz’da üzücü bir olay yaşadık ama milletimiz ve Cumhurbaşkanımız sayesinde tekrar bayram gibi oldu” şeklinde konuştu.

Sergiyi gezenlerden Ahmet Çoban da , “Alçakların yaptığı kalleşçe ihanet olayıdır. Allah bir daha vatanımızı ve milletimizi bu tür beladan muhafaza eylesin” dedi.