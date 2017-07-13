Yoğun katılımla açılan sergi büyük ilgi gördü.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi meydanında açıldı.

Serginin açılışına Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kudbettin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Memursen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doç.Dr. Bilal Çoban, bazı STK başkanları, daire müdürleri, Elazığ’da bulunan gazete ve televizyonların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA Elazığ Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı’nın sergi ile ilgili bilgi vermesiyle açılış programı başladı.

"İHA’nın sergisi çok anlamlı"

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tam 28 gün bu meydanda nöbet tuttuklarını hatırlatan Başkan Yanılmaz, ”Cumhurbaşkanımızın bırakın dediği anda da evlerimize gittik. Ancak hiçbir zaman 15 Temmuz ruhunu unutmadık. Bu milleti bölmek, parçalamak, kardeşi kardeşe düşman etmek isteyenleri unutmadık. Bu milletle bir araya gelenleri 15 Temmuz’da tankların önüne yatanları, bombaların altında geri adım atmayanları, mücadele verenleri, büyüğüyle küçüğüyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeği ile 80 milyon insanımızı birlikte nöbet tutan ruhu da asla unutmadık” dedi.

İhlas Haber Ajansı’nın açılışı yapılan fotoğraf sergisinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Başkan Yanılmaz, “15 Temmuz ruhunu yaşatması anlamında da evlatlarımıza ve büyüklerimize örnek olacak bir çalışma. Bu çalışmada emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Aziz milletin hepsi tek tek ellerinden öpülmeye değer"

İhlas Haber Ajansı’nın organize ettiği serginin önemine değinen Vali Çetin Oktay Kaldırım, ”Tüm renkleri, dokuları, kesimleriyle, köylüsüyle, şehirlisiyle milyonlarca insanımız o gün sokaklara çıktı. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu aziz milletin hepsi tek tek ellerinden öpülmeye değerdir. 249 şehit verdik. Protokolümüz ile 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığında menfur olay neticesinden şehit olan Hüseyin Göral kardeşimizin ailesini ziyaret ettik. O gece Hüseyin kardeşimiz görevde ve nöbette de değilmiş. Ama mesajı alır almaz Eryaman’da ki evinden Gölbaşına 15 dakikada gitmiş ve orada da şehadet şerbetine erişmiş. Bu millet böyle aziz bir millet. Vatanına, milletine, değerlerine hiçbir şekilde herhangi bir tecavüz ve müdahale yapıldığı zaman çağrı beklemeden kendiliğinden koşarak beklenti içine girmeden hesapsız bir şekilde değerlerine, vatanına, milletine, maneviyatına ve dinine sahip çıkan bir millet. Bunu defalarca ispat etti. Çanakkale’de, istiklal savaşında, Bedir’de, Uhud’da ispat etti. Çok şükür bunu 15 Temmuz’da da ispat etti. Bu millete hiçbir şey olmadı. Olduğu gibi sapa sağlam yerinde duruyor. Biz bununla gurur duyuyoruz. Ne kadar gurur duysak azdır” diye konuştu.

İHA’dan yoğun katılım

Daha sonra Vali Kaldırım, Başkan Yanılmaz ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Yoğun ilgi gören sergiye İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İHA İdari Müdürü Bilal Koç, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu ve İHA Gaziantap Bölge Müdürü Orhan Akın da katıldı.