BM’nin Kudüs kararı, Türkiye’nin uluslararası arenadaki gücünün de göstergesidir” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili ve İHİK Başkanı Ömer Serdar, BM’nin aldığı kararı değerlendirdi.

BM Genel Kurulunun, Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı kararın memnuniyet vericidi olduğunu belirten Milletvekili Serdar;” Bu karar, bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için yeni bir fırsat doğurmuştur. Trump yönetiminin, tehdit ve gözdağı ile ülkelerin iradelerini etki altına almak istemesi, BM genel kurulu kararı ile başarısızlığa uğramıştır. BM, tehditlere rağmen 128 kabul, 9 ret oyuyla Kudüs ile ilgili kararı kabul etmiştir. Kararın alınmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki hassasiyeti belirleyici olmuştur. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesinin hemen ardından cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı’nı acil toplantıya çağırmış, bunun yanı sıra uluslararası kurumları hukuka uygun kararlar almaya davet etmiştir”şeklinde konuştu.

BM genel kurulunun aldığı karının Türkiye’nin uluslararası arenadaki gücünün göstergesi olduğuna değinen Serdar,” Türkiye Cumhuriyeti, Filistin meselesine adil, uluslararası hukuka uygun ve sürdürülebilir bir çözüm yolu göstermiştir. BM genel kurulu, aldığı bu kararla Türkiye Cumhuriyeti’nin çözüm önerisiyle örtüşür bir adım atmıştır. Bu karar, ekonomik ve siyasi gücüne güvenerek tüm dünyayı pervasızca tehdit eden ABD yönetimine açık bir uyarıdır. BM Genel Kurulu, güçlünün haklı olduğunu değil, haklının güçlü olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Karar gösteriyor ki, üç semavi din için de kutsal olan Kudüs ile ilgili alınan yanlı kararlar asla kabul görmeyecektir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli vurguladığı gibi dünyanın 5’ten büyük olduğuna değinen Serdar,” Uluslararası hukuku ilgilendiren keyfi kararlar hiçbir zaman karşılık bulamayacaktır. Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerinin, ezilenlerin, mazlumların, mağdurların ve insanlığın yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.