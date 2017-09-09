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09 Eylül 2017 20:29

İki araç çarpıştı, minibüs askıda kaldı: 7 yaralı

Elazığ’da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada faciadan dönüldü.

İki araç çarpıştı, minibüs askıda kaldı: 7 yaralı

09 Eylül 2017 20:29

Kazada minibüs alt geçidin üstünde askıda kalırken, 7 kişi yaralandı.


Kaza, merkez Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Gür idaresindeki 23 M 0111 plakalı şehiriçi minibüsü, kent merkezi istikametine seyir halindeyken, Coşkungöl sokaktan çıkan Aytaç Naz yönetimindeki 40 AY 874 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan minibüs alt geçidin üst kısmında askıda kaldı. Minibüsün aşağı düşmemesi olası bir faciayı önlerken, kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polisin çevre güvenliği aldığı kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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